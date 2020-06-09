فى درجات حرارة مرتفعة.. عمال النظافة يرفعون المخلفات بأحياء مطروح

كثفت فرق النظافة بمجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم، الثلاثاء من أعمال رفع المخلفات فى العديد من المناطق السكنية بمطروح، وسط المدينة والطريق الدولى "مطروح - إسكندرية" الساحلى بالمدخل الشرقى.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح برفع معدلات النظافة وتكثيف الأعمال بنطاق المدينة فى جميع الأحياء السكنية.

وتابع وجيه عبد الرازق رئيس مدينة مرسى مطروح أعمال النظافة العامة بكورنيش مرسى مطروح، مؤكدا على رفع معدلات النظافة، كما تفقد عمال النظافة وجهود حى الزهور شرق المدينة فى إزالة القمامة، والنظافة العامة بالمنطقة السكنية فى الريفية.

ورصدت "الوطن" بالصور أعمال رفع المخلفات والنظافة فى العديد من الأحياء بمدينة مرسى مطروح فى ظل إرتفاع معدلات درجات الحرارة، وتكثيف العمال من جهودهم لنظافة المدينة.