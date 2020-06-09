شركة مياه مطروح تزيل 9 وصلات خلسة على خط "الألف"

نظمت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، بتأمين من قوات الجيش والشرطة، حملة مكبرة لإزالة التعديات على خط مياه الشرب العمومي "الألف" الناقل للمياه من الإسكندرية إلى مدينة مرسى مطروح.

وشنت الإدارة العامة للتفتيش والإدارة العامة للأمن بمياه مطروح، الحملة لإزالة التعديات على الخط الناقل للمياه بمنطقة غزالة بنطاق مركز ومدينة الضبعة، وأسفرت الحملة على مدار يومين من إزالة عدد 9 وصلات خلسة على الخط، بأقطار مختلفة منها 2 بوصه و 2.5 بوصة، وحُررت محاضر للمخالفين واُتخذت الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم.

وقال الدكتور مهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح، اليوم، إن الشركة تعاني منذ فترة ليست بقصيرة من التعدي على الخطوط الناقلة للمياه لمدينة مرسى مطروح، وتقوم الشركة بشن سلسلة من الحملات لإزالة التعديات من خلال مهندسي وفني الشركة.

وأكد "خالد" ضرورة التصدي للتعديات على خط الألف الناقل للمياه لمدينة مطروح، واستمرار الحملات للقضاء على هذه مشكلة التعديات.