تقرأ في «الوطن» غدا: تكليفات رئاسية للحكومة بالتوسع في "التعليم عن بعد".. وزيادة طاقة الإنترنت

تنشر «الوطن» في عددها الصادر، غداً الثلاثاء، مساعي الحكومة للتوسع في التعليم عن بعد، مع استمرار أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بالتوسع في هذه المنظومة.

وفي العناوين:"الصحة": عقار "ريمديسفير" لعلاج "كورونا" في مصر قريبا5 شهداء جدد في صفوف الطواقم الطبية بسبب الفيروس القاتلالصندوق السيادي: خطة لتحويل "وسط البلد" لمنطقة سياحية

وفي الشأن الدولي؛ عودة الحياة لطبيعتها بعدة دول، ونيوزيلندا تعلن خلوها من كورونا، والجيش الليبي يدمر سرية مدفعية لميليشيات تركيا.

وتقرأ في صفحات الرياضة: الأهلي يرفض بيع محمد شريف للاتفاق السعودي.. والاتحاد وبيراميدز يتصارعان على ضم عمار حمدي.. والعقوبات تطارد اللاعبين بسبب زيادة الوزن.