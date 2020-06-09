27 يوما دون ماء وكهرباء.. أتراك يتهمون الحكومة بموالاة شركة الكهرباء

أفاد سكان أحد الأحياء التركية، أن شركة الكهرباء قطعت المرافق منذ 27 يوما، عنهم، وأن الحكومة هي السبب في ذلك مضيفين: "الحكومة تدعم ظلم شركة الكهرباء DEDAŞ".

ويعاني سكان أكثر من 40 حيًا في منطقتي كيزيلتيبي وديريك التركيتين، في ماردين، من انقطاع الكهرباء والمياه لمدة 27 يومًا.

كانت شركة توزيع الكهرباء بقطع الكهرباء عن المحولات المركزية في الأحياء، حيث يعيش الآلاف من المواطنين، بسبب "الديون غير المسددة" في 14 مايو، ومع الانقطاع، أصبحت مضخات المياه أيضًا لا تعمل.

وذكر المواطنون الذين قضوا شهر رمضان بدون كهرباء، أنهم تعرضوا للخطر أثناء تفشي وباء فيروس كورونا.