محافظ كفر الشيخ يتابع استعدادت امتحانات الثانوية العامة

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، استعدادات مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لامتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية، حيث سيؤدى 19 ألف و914 طالب وطالبة، اختبارات الثانوية العامة في 84 لجنة، بالإضافة إلى 30 ألف و465 طالب وطالبة سيؤدون اختبارات الدبلومات الفنية في 137 لجنة، مشيرا إلى أنه تم تنظيم اللجان ليكون بكل لجنة 14 طالبا وطالبة فقط. ‏

‏ووجه محافظ الاقليم، بتكثيف حملات التطهير والتعقيم للاستراحات واللجان بصفة دورية ومستمرة، واتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً علي صحة الطلاب والمعلمين، وتوفير المطهرات والكمامات والقفازات، مضيفاً أنه تم عقد بروتوكولات تعاون بين مديرية "التربية والتعليم، و الأمن، والصحة"، ومرفق الإسعاف، والدفاع المدني، والتأمين الصحي، ومرفق مياه الشرب، ومديرية الكهرباء، استعداداً لامتحانات الثانوية العامة، والدبلومات الفنية.

‏‏وأوضحت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراحات اللازمة، لإقامة رؤساء اللجان، والمراقبين، والملاحظين، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مشيرة إلى أنه تم تجهيز 63 استراحة، من بينهم 26 استراحة لرؤساء اللجان، وملاحظي، ومراقبي امتحانات الثانوية العامة، و37 استراحة لرؤساء لجان ومراقبي، وملاحظي امتحانات الدبلومات الفنية.

‏‏وأكدت كشك، على أنه تم توفير الأدوات والأجهزة المتعددة التي يحتاجها رؤساء اللجان والمراقبين، لتصبح الاستراحات على أعلى مستوى، لتهيئة المناخ المناسب لهم أثناء فترة إقامتهم، مشيرةً إلى أن جميع الاستراحات تحت الحراسة الأمنية والرعاية الكاملة، وتم مراعاة قربها من اللجان لتوفير كافة سبل الراحة للمشاركين فى الامتحانات، ويتم تعقيمها وتطهيرها يومياً. ‏

وأضافت وكيل وزارة التربية والتعليم، أنه تم تشكيل لجان لمراجعة توافر كافة الإجراءات الاحترازية بجميع اللجان، ومراجعة طفايات الحريق، وكل بنود الصحة والسلامة المهنية، بالإضافة إلي تخصيص حجرتين للعزل بكل لجنة ثانوية عامة أو دبلومات فنية، كما شكلت لجان لمتابعه جاهزية رؤساء اللجان للجانهم، وتوفير كافة الإمكانيات لهم، موضحة أنه تم تخصيص واتس أب للتواصل الفورى بين رؤساء اللجان والإسعاف، والمطافئ، والمستشفيات، ومديرية الصحة، بالإضافة إلي أرقام المرافق الخدمية ذات الصلة.