وكيل "تعليم كفر الشيخ" تتفقد خدمة الشباك الواحد وتكرم 3 موظفين  

تفقدت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، مركز خدمة الشباك الواحد، واستقبال المواطنين من كل مدن وقرى المحافظة، لتقديم الخدمات المتعددة، من استخراج بيانات النجاح، والرسوب، وكشوف الدرجات، وتلقي طلبات العاملين بالتربية والتعليم والجمهور.

كما أكدت وكيل الوزارة، على بمنع دخول المواطنين إلا بارتداء الكمامات، مشددة على رجال أمن المديرية والعاملين بمركز الشباك الواحد بتوجيه الجمهور بالجلوس في الأماكن المخصصة لهم، والتي راعت فيها المديرية التباعد والإجراءات الإحترازية ، ويلتزم المترددين على المركز بالدور المحدد لكل منهم حسب الارقام المعلنة بالنظام الالكتروني.

اشارت وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، الى انها تتوجه بالشكر والتقدير لكلا من شريف صبحي خليفه، ووليد محمد السيد ، محمد نصار ، العاملين بخدمة الشباك الواحد ،نظرا لجهدهم المشكور في تلقي أكبر عدد من الطلبات، مؤكدة أنها ستكرمهم.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام، ووائل الحداد، مدير مركز التطوير التكنولوجي، وهاني حمدان، مسئول متابعة التقرير بالشباك الواحد.