السيطرة على حريق شب بشقة سكنية في المنصورة

شب حريق في شقة سكنية بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية اليوم، وتمكنت قوات الإطفاء والحماية المدنية من السيطرة على النيران، إلا أن الحريق تسبب في خسائر مادية كبيرة لأصحاب الشقة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مأمور قسم شرطة أول المنصورة، بنشوب حريق في شقة سكنية في شارع أبو عمر من شارع النخلة، وخروج دخان كثيف من الشقة.

هرعت 3 سيارات إطفاء إلي مكان الحريق، وتمكنت من السيطرة علي النيران، ومنع امتدادها إلي الشقق المجاورة، وبالفحص تبين عدم وجود أحد داخل الشقة.

وأمرت النيابة العامة بانتداب قسم الأدلة الجنائية، لبيان سبب الحريق وحصر الخسائر.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لاتخاذ الإجراءات القانونية.