أطباء يحذرون من تناول أدوية المناعة بعشوائية: فيها سم قاتل

منذ إعلان وزارة الصحة عن مجموعة من الأدوية التى تدخل ضمن بروتوكول علاج مصابى فيروس كورونا، قرر كثير من المواطنين غير المصابين بالفيروس شراءها كنوع من الوقاية دون الرجوع إلى طبيب متخصص ما قد يعرض حياتهم الصحية إلى الخطر، وفقاً لكلام عدد من الأطباء، الذين أكدوا أن مقويات المناعة فى حالة استخدامها بشكل عشوائى وبجرعات غير صحيحة ينتج عنها أمراض عديدة تؤثر على وظائف الجسم، من بينها الفشل الكلوى والكبدى.

"الحداد": تناول المقويات دون حاجة الجسم إليها يصيب بأمراض مزمنة.. والأفضل تناولها فى صور أغذية

أمجد الحداد، رئيس قسم الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح، يقول إن مقويات المناعة التى تدافع الكثير من المواطنين على شرائها مؤخراً كنوع من الوقاية من الإصابة بفيروس كورونا هدفها تحسين وتحفيز جهاز المناعة فى حال كانت مناعته ضعيفة، أما إذا لجأ البعض إلى تناولها دون التأكد من احتياج الجسم لها، فإن ذلك يؤدى إلى الإصابة بأمراض خطيرة، فتناول أقراص الزنك بعشوائية يسبب مشاكل خطيرة للكبد قد تصل إلى التسمم الكبدى، أما فيتامين «د» فله أضرار على الكلى، إذ يسبب تناوله بكثرة دون الرجوع لطبيب متخصص مشكلات فى الكلى وكذلك فيتامين «سى»، مشيراً إلى ضرورة الاكتفاء بالتغذية السليمة لكونها البديل الآمن والصحى لتلك الأدوية، وخصوصاً إذا كان الشخص لا يعانى من أى أمراض مزمنة تسبب له ضعفاً فى المناعة، إذ لابد أن يحتوى الغذاء على فيتامينات مختلفة، مثل «سى» و«إى» الموجودة فى الخضراوات الورقية مثل الخس والجرجير والبقدونس وغيرها، فضلاً عن ضرورة تناول المكسرات والبقوليات بكميات مناسبة لعلاج نقص الزنك فى الجسم، والابتعاد عن الوجبات الجاهزة التى تؤثر بالسلب على صحة الشخص السليم، مضيفاً: «جميع المقويات التى يشتريها البعض من الصيدليات متوفرة فى أى بيت على هيئة عناصر طبيعة، وهى آمنة وصحية بالنسبة للشخص السليم، لكن اللجوء إلى المقويات دون حاجة الجسم إليها تصيبه بأمراض مزمنة، فهى تكتب بجرعات محددة ولمرضى بأمراض معينة بعد معرفة تاريخهم المرضى، وإجراء عدة تحاليل تؤكد إصابتهم واحتياجهم لها».

"الأنصارى": تُسبب حصوات على الكلى ومشكلات فى العظام والمفاصل وحساسية جلد وقد تنتهى بالوفاة

ويقول محمود الأنصارى، استشارى المناعة والكائنات الدقيقة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، إن الإسراف فى تناول مقويات المناعة دون الرجوع لطبيب متخصص ينتج عنه أمراض عديدة، أهمها وأكثرها ضرراً التسمم الفيتامينى، فكل فيتامين يتم تناوله بكثرة وبعشوائية يسبب لصاحبه تسمماً يختلف باختلاف الفيتامين الذى تم تناوله، وقد يسبب أمراضاً عدة، من بينها تكوين حصوات على الكلى ومشكلات فى العظام والمفاصل فى حالة تناول فيتامين «د» دون حاجة الجسم إليه، وتسمم كبدى وكلوى وعصبى إذا تناول الشخص السليم أقراص الزنك بكثرة، أما فيتامين «سى» فمن ضمن الأمراض التى تنتج عن تناوله الطفح الجلدى، مشيراً إلى ضرورة الرجوع إلى الطبيب للتأكد من أن المريض لا يعانى من حساسية دوائية قبل تناول أى فيتامينات، والتى قد تؤدى إلى الوفاة، على حد قوله: «لو أن الشخص يعانى من حساسية دوائية من فيتامين معين فإن تناوله بكثرة يسبب له مشكلات كثيرة تبدأ من حساسية الجلد حتى الوفاة؛ لأنها تؤدى فى بعض الأحيان إلى توقف عضلة القلب».