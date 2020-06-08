الدولار يتوقف عن الارتفاع ويخسر قرشين.. وتذبذب أسعار الذهب

اختتمت البنوك تعاملاتها بخسارة قرشين للدولار مقابل الجنيه، في نهاية التعاملات اليومية، وذلك بعد سلسلة ارتفاعات متوالية.

وسجل الدولار تراجعا في بنكين حكوميين هما مصر، والأهلي المصري، ليباع بـ16.23 جنيه، مقابل 16.13 جنيه للشراء، فيما كان أمس، بـ16.25 جنيه للبيع، مقابل 16.15 جنيه للشراء.

ويشار إلى أن هناك ترقب وحذر لدى حائزي الجنيه المصري، الذي تراجعت قيمته أمام الدولار، خلال الأسبوعيين الماضيين، ليخسر خلال أكثر من 15 يوما نحو 47 قرشا.

فيما حافظ الدولار على استقراره في عدة بنوك منها "العربي الأفريقي الدولي -المشرق -المصري لتنمية الصادرات- العقاري المصري العربي - التجاري الدولي- التعمير والإسكان- أبو ظبي الأول -hsbc - المصرف العربي الدولي - الأهلي الكويتي- بيريوس -قناة السويس- الوطني الإسلامي مصر إيران للتنمية: حيث جاء سعر بيع الدولار 16.27 جنيه، فيما سجل 16.17 جنيه للشراء.

وارتفعت أسعار الذهب جنيهين، وسط تذبذب واضح بين الارتفاع تارة، والانخفاض تارة أخرى بأسواق المال والبورصات العالمية.

وسجل عيار 24 نحو 881 جنيها مقابل 879 جنيها، أمس، فيما سجل عيار 21، 771 جنيها، وعيار 18 نحو 661 جنيها، والجنيه الذهب بـ6 آلاف و157 جنيها.