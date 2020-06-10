الواحد يعالج 2 أو 3.. ضوابط التبرع ببلازما المتعافين من كورونا بأسيوط

استقبل بنك الدم بمستشفيات جامعة أسيوط أول متبرع بالبلازما المستخدمة في علاج الحالات الحرجة من مصابي فيروس كورونا من الدكتور وليد مازن أخصائي النساء والتوليد بمستشفى الإيمان العام، وذلك عقب تعافيه من إصابتة بالفيروس.

"الوطن" توضح الإجراءات والضوابط المتبعة بجامعة أسيوط فى استقبال المتبرعين بالبلازما فى النقاط التالية..

1- كلف الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط بنك الدم بالمستشفى الجامعي الرئيسي باستقبال الراغبين بالتبرع بالبلازما ممن مر على تعافيهم من الإصابة بكورونا 14 يوما من آخر مسحة تم إجراؤها وثبت سلبيتها.

2- وجه رئيس الجامعة دعوته لكافة المتعافين ممن تنطبق عليهم الشروط بالتوجه إلى بنك الدم للتبرع بالبلازما والتي أثبتت التجارب فعاليتها في علاج الحالات الحرجة من مصابي كوفيد 19.

3- قال رئيس الجامعة إن المتعافي الواحد يمكنه التبرع 8 مرات خلال أول 3 أشهر من تعافيه بواقع 3 مرات شهريا خلال تلك المدة.

4- جرى تشكيل فريق عمل بالمستشفى الجامعي للقيام باستقبال المتبرعين ومراجعة مطابقتهم للشروط الصحية للتبرع وإجراء التحاليل والفحوصات التي تؤكد صلاحية العينة ووجود نسبة كافية من الأجسام المضادة بها وكفاءتها وذلك قبل حقنها للمريض.

5- الدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية قال إن التبرع بالبلازما يتم عن طريق تبرع المتعافي بالدم ويتولى بنك الدم بالمستشفى الرئيسي عملية فصل البلازما والتي تحتوى على الأجسام المضادة للفيروس وثبتت فعاليتها بنجاح في علاج الحالات الحرجة المصابة بكوفيد 19.

6- الفحوصات تتم تحت إشراف الدكتورة لبنى تاج الدين رئيس قسم الباثولوجيا الإكلينيكية، ويضم الدكتورة إيمان نصر الدين رئيس وحدة بنك الدم، والدكتورة عزة محمود عز الدين والدكتورة مها عطوة الأستاذتين المتفرغتين بالقسم والدكتورة شيماء مختار الأخصائية بالقسم.

7- الراغب فى التبرع يستطيع التوجه لبنك الدم خلال الفترة الصباحية فى أى يوم من أيام الأسبوع لتقديم عينة الدم اللازمة.

8- يشترط على المتبرع تقديم تقرير رسمي يفيد سلبية آخر مسحة تم إجرائها بعد تعافى المتبرع من الإصابة بالفيروس وكذا إقرار المتبرع كتابياً بموافقته على التبرع بالبلازما لصالح الحالات الحرجة المصابة بكوفيد19.

9- ملء استبيان طبي للتأكد من صحة وسلامة المتبرع مع إجراء فحص طبي سريع لقياس الحرارة ، والنبض وضغط الدم وكذا التأكد من وجود أجسام مناعية مضادة للفيروس ، مع عمل صورة دم كاملة لتحديد فصيلة الدم والفحوصات التي ثبت خلو المتعافي من أمراض الفيروسات الكبدية أو الايدز أو الزهري.

10- التبرع الواحد يستخدم في علاج حالتين أو ثلاث حالات مما يساعد في إنقاذهم، ويمثل فرصة جديدة لمواصلة حياتهم على نحو طبيعي .