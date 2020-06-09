"صحة جنوب سيناء" تؤكد التخلص الآمن من الكمامات الواقية بعد الاستخدام

دعا الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، مواطني المحافظة بضرورة التخلص الآمن من الكمامات الواقية وقفازات اليد، بعد الاستخدام من خلال تقطيعهما، وجمعها داخل أكياس، ووضعها بسلة مهملات خاصة حرصًا على صحة وسلامة المواطنين ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأوضح وكيل وزارة الصحة، الطريقة الصحيحة لارتداء الكمامات الواقية مشيرًا إلى أن الكمامة يوجد بها لونين، اللون الأبيض وهو لامتصاص الرطوبة، ويكون من جهة الداخل، واللون الأزرق أو أي لون أخر وهو طارد للمياه والرزاز يكون من جهة الخارج.

وأكد أهمية غسل اليدين بالماء والصابون، ثم ارتداء الكمامة والتأكد من تغطيتها للأنف والفم بإحكام، وعدم وجود فراغ بينها وبين الوجه، وتجنب لمس الكمامة أثناء لبسها دون غسل اليدين أو فركها بالكحل، إضافة إلى عدم استخدامها أكثر من مرة، مع ضرورة التخلص الآمن من الكمامات الواقية، عن طريق جمعها في أكياس وسلة مهملات بهدف منع انتشار العدوى.