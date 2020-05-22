"القصير": فتح أسواق أوزباكستان وأندونيسيا أمام الموالح المصرية

أعلن المهندس السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن فتح أسواق دولتي أوزباكستان وأندونيسيا أمام صادرات مصر من الموالح، وهو ما سيساهم في زيادة الصادرات المصرية، خاصة القادمة من محافظة البحيرة، التى تتميز بإنتاج أجود أنواع الموالح المزروعة بالمدن والمناطق الصحراوية الجديدة، مثل وادي النطرون والنوبارية ومركز بدر.

وقال إن فتح الأسواق أمام الحاصلات الزراعية المصرية يساهم بشكل مباشر في دفع عجلة التنمية الزراعية، ودعم الاقتصاد الوطني وتوفير النقدي الأجنبي. وقال اللواء هشام آمنة، محافظ الإقليم، أن البحيرة من المحافظات الواعدة ولديها العديد من المقومات الزراعية من الأراضي الخصبة والأيدي العاملة المدربة، التي تؤهلها لتكون رائدة في مجال التنمية الزراعية، كما أنها تعد من أكبر المحافظات الزراعية على مستوى الجمهورية وسوف تكون من أكثر المستفيدين من فتح هذه الأسواق.