عروض جديدة لبيت المسرح رغم "الكورونا"

قال الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح ان بيت المسرح و ابتداء من اليوم الأثنين الموافق ٨ يونيو يبدأ أول حلقات مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " في تمام التاسعة و النصف مساء على قناة وزارة الثقافة المصرية على موقع اليوتيوب ، و التي تأتي ضمن المبادرة الإليكترونية " خليك في البيت - الثقافة بين ايديك " تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

و أضاف "مختار " ان هذه المبادرة و التي تقدم بها الفنان سامح بسيوني مدير فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالبيت الفني للمسرح تقدمها فرقة مسرح المواجهة و التجوال بالتعاون مع فرقة المسرح القومي بالبيت الفني للمسرح بادارة الفنان إيهاب فهمي ، في مبادرة نوعية لتقديم حلقات ل ١٠ مسرحيات جديدة على قناة وزارة الثقافة المصرية بموقع اليوتيوب ، لتواكب الظروف الراهنة و التي تحول دون تقديم عروض مسرحية بالنظام المتعارف عليه داخل مسرح بحضور جمهور ، ليظل المسرح حاضرا و مضيفا في الأزمات كعادته دائما، بالاضافة الى ان المبادرة تنفتح على ثقافة مختلفة و ثرية بتناولها كتابات انطون تشيكوف أخد أهم الكتاب الروس.

تقدم مبادرة " اضحك - فكر - اعرف " ١٠ مسرحيات ل١٠ قصص قصيرة للكاتب الروسي الشهير انطون تشيكوف تم مسرحتها ، لتتراوح مدة المسرحية الواحدة ما بين ٢٠ ل ٥٠ دقيقة ، بالاضافة الى مقدمة تعريفية بانطون تشيخوف و تاريخه، و تحليلات نقدية لكتاباته و للعروض المقدمة على يد كبار المسرحيين ، حيث تبدأ المبادرة اليوم بحلقة للمخرج الكبير جلال الشرقاوي ، يتناول فيها نصوص تشيخوف و حياته، تقدم بعدها تباعا العروض المسرحية، ليكون أول العروض عرض أبو عطسة جنان عن قصة " وفاة موظف" من اخراج هشام عطوة ، و من تقديم المخرج الكبير فهمي الخولي، يليه عرض " المغفلة" عن قصة " المغفلة" من اخراج سامح بسيوني ، و من تقديم دكتور علاء عبد العزيز .