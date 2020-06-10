أستاذ أنف وأذن: التهاب الحلق ليس من أعراض كورونا الأساسية

أكد الدكتور محمد الشاذلي أستاذ الأنف والأذن والحنجرة بجامعة القاهرة، أن التهاب الحلق ليس من الأعراض الأساسية لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن فيروس كورونا يعيش في الجهاز التنفسي وليس الهضمي، مشيرًا إلى أن الحلق و"الزور" جزء من الجهاز الهضمي وليس الجهاز التنفسي رغم اشتراك البلعوم بين الجهاز الهضمي والتنفسي.

وأشار إلى أن احتقان الحلق ظهر لدى 10% من مرضى كورونا فقط ناصحًا المواطنين باللجواء للأطباء حال الشعور بأي أعراض ليحصلوا على العلاج المناسب.

وأكد الشاذلي أن ما يتردد عن ضرورة تناول المشروبات الدافئة باستمرار ليس له علاقة بفيروس كورونا وأنه كلام غير علمي إطلاقًا، مشيرًا إلى أن الالتهاب لا يمر على "الزور" ومشددًا على أن التهاب الحلق له أسباب أخرى كثيرة ليست من ضمنها كورونا وأن التهاب الحلق ظهر كعرض بنسبة 10% فقط.