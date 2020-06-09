القليوبية تسجل 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت محافظة القليوبية، وفق بيانات وزارة الصحة الرسمية، 252 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد علاوة على 32 حالة أخرى مصابة جاءت لمستشفيات القليوبية من محافظات مجاورة لها.

وكشفت التقارير الرسمية لمديرية الصحة بالقليوبية، أن مركز ومدينة بنها، سجل اليوم الثلاثاء، أعلى معدلات الإصابة على مستوى المحافظة، فيما خلت مدينة العبور من تسجيل أي إصابة بالفيروس ، لليوم الثاني على التوالي حيث جاءت خريطة الإصابات كالتالي: مركز ومدينة بنها 98 حالة إصابة جديدة، وطوخ 21 حالة إصابة جديدة والقناطر الخيرية 11 حالة إصابة، وكفر شكر 22 حالة، وقليوب 33 حالة، وشبرا غرب وشرق 54 حالة إصابة، ومدينة قها حالة واحدة، والخانكة 3 حالات، وشبين القناطر 9 حالات.

كان المكتب الإعلامي لمستشفيات جامعة بنها أعلن اليوم الثلاثاء أن المستشفى الجامعي تستقبل حالات الطوارئ فقط، كما تستقبل وتتعامل مع حالات الاشتباه بفيروس "COVID 19" للعاملين بالجامعة.

وأشار بيان صادر عن المكتب أن باقى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة بالمحافظة ، هى مخصصة للتعامل مع حالات كورونا على مستوى المحافظة ككل.

وأكد أن إدارة المستشفيات شددت على دور مكافحة العدوى في اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، للحد من انتشار العدوى ولسلامة جميع الأطقم الطبية والعاملين بالمستشفيات.