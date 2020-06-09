المالية: الإيرادات تأثرت سلبا بسبب كورونا.. و450 مليون جنيه للثانوية

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن القيادة السياسية سعت خلال الـ4 سنوات الماضية لتقليل مقدار العجز بالموازنة العامة بشكل سنوي وعدم اللجوء للاقتراض، وذلك من خلال زيادة الإيرادات وترشيد المصروفات حتى يتحقق ذلك خلال السنوات المقبلة.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أنه وبسبب انتشار فيروس كورونا فقد تأثرت الإيرادات سلبا، ومن المتوقع أن تقل إيرادات الدولة عن المقدر لها بنحو 124 مليار جنيه، وذلك بسبب تطلب زيادة النفقات جراء انتشار الفيروس، موضحا أنه قد تم تخصيص 450 مليون جنيه لوزارة التربية والتعليم لتأمين وتعقيم مقار لجان الامتحانات المزمع عقدها لطلاب الثانوية العامة.

وأكد على أنه وبالنسبة لوزارة الصحة فقد تكبدت الموازنة العامة إنفاق 8 مليارات جنيه لمتطلبات تحتاجها الوزارة، وكذا في السلع الغذائية فقد تم الاستجابة لكل طلبات وزارة التموين: "طلبوا شراء كميات زيادة من القمح المحلي والعالمي"، مشيرا إلى أن الإيرادات المصرية أزيد من المصروفات قبل خدمة الدين بنحو 104 مليارات: "بناخدهم ونسدد بيهم جزء من خدمة الديون وده بيساعد سنة مع التانية أننا ننزل بالدين وخدمته، والسنة دي الوضع ده مش هيحصل".