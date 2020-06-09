المالية: السياحة تجلب لمصر 1.25 مليار دولار شهريا.. وتوقفت بسبب كورونا

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن أزمة فيروس كورونا كانت شديدة في بدايتها ما أدى إلى هلع عدد كبير من الدول العالمية، وكذا اختفاء عدد من المستثمرين خشية فقدانهم لأموالهم جراء انتشار الفيروس، وهو أثر بالتالي على كل الدولة.

وأضاف "معيط"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "حضرة المواطن"، والذي يقدمه الإعلامي سيد علي، والمذاع على فضائية "الحدث اليوم"، أن المجال السياحي كان موردا رئيسا يجلب لمصر 1.25 مليار دولار بشكل شهري، وهو الذي توقف تماما، وكذا التجارة العالمية والتي تأثرت في الصادرات، موضحا أن الإدارة المصرية تسعى إلى إحداث توازنا بالأمور حتى لا يشعر المواطنين جراء الأزمة العالمية التي تواجهها دول العالم: "إحنا بنشتغل وكل احتياجات الدولة مؤمنة، ومع تخفيف الأزمة هيبدأ الاقتصاد المصري في التعافي".

وأكد على أنه وبالنسبة لزيادات المعاشات فسيتم صرفه في أول يوليو بالرغم من عدم انقضاء أزمة فيروس كورونا: "الـ5 علاوات تكلفتهم السنة دي 35 مليار و14% زيادة على المعاشات تكلفتها 31 مليارا، وفيه 66 مليار جنيه خلال العام المالي القادم".