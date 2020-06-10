حظك اليوم الأربعاء 10-6-2020 برج الدلو على الصعيد المهني والعاطفي

يعشق مولود برج الدلو السفر لأنه يحب التغيير والتجارب الجديدة، ميزته الرئيسية هي قدرته الفكرية العميقة، كما يتصف مواليد هذا البرج بالعصبية الشديدة وأعصابهم مشدودة في غالب الأحيان، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم للبرج على الصعيدين المهني والعاطفي.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

لديك ثقة بالنفس وروح تحدي وتعرف كيف تفرض سيطرتك بذكاء.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

القمر في برجك يمدك اليوم بالسحر والجاذبية والتألق وقد يجدك الجنس الآخر جذابا ويرضيك ذلك.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان طلعت زين، ويوافق تاريخ ميلاده 14 فبراير.