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محمود محيي الدين: من الممكن إنتاج لقاح كورونا خلال 18 شهرا

كتب:

شريف سليمان
03:58 ص | الأربعاء 10 يونيو 2020
دكتور محمود محي الدين

دكتور محمود محي الدين

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل الدولية 2030، إنه لا يوجد أي عقار أو علاج لفيروس كورونا المستجد.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، عبر "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة: "كنت أول أمس مع المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية، وأكد أن هناك جهودا كبيرة تبذل وأكثر من محاولة على مستوى العالم".

وتابع: "قال إنه يجب التعايش مع الوباء وتهديداته، والعقار قد ينتج خلال 18 شهرا أو أقل"، مشيرًا إلى أن الاعتقاد بأن هذا العقار سيحدث تأثيرًا كبيرًا بشكل سريع هو نوع من التفاؤل الطاغي.