كريم رمزي يطمئن المشاهدين على حالته: أنا بمب وفي الخطوات الأخيرة للشفاء

طمأن الإعلامي الرياضي كريم رمزي المشاهدين على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال رمزي خلال مداخلة عبر "سكايب" مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc": "أنا بمب الحمد لله زي الفل واتحسنا وماشيين في الخطوات الأخيرة نحو الشفاء".

وأوضح رمزي أن الأعراض ظهرت عليه الجمعة قبل الماضية وبدأت بارتفاع درجة الحرارة، فتناول خافض حرارة إلا أن حرارته ارتفعت 3 مرات في اليوم ولم تستجب لخافض الحرارة وأن الطبيب شخَّص حالته أنها غالبًا كورونا وطلب منه عزل نفسه لحين إجراء الفحوصات ونصحه بتناول الفيتامينات والأدوية اللازمة، لافتًا إلى أنه تم عمل مسحة له وتبين أنها إيجابية لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه شعر بضيق تنفس وتعب في صدره، لافتًا إلى أن الطبيب نصحه بالحافظ على حالته المعنوية وتناول الفيتامينات، مشيرًا إلى أن الأيام الأولى كانت تمر عليه في توتر وقلق وتخطاها بسرعة.

وأكد رمزي أنه أجرى المسحة الثانية وأجرى أشعة مقطعية على الصدر وظهرت نتيجتها طيبة وأنه في انتظار نتيجة المسحة الثانية، مثنيًا على جيرانه ودورهم في دعمه نفسيًا وعرضهم قضاء الخدمات التي يحتاجها وتوفير الطعام والشراب.