محمود محيي الدين: توقعات بتراجع الاستثمار المباشر 50% عالميا

قال الدكتور محمود محيي الدين المبعوث الخاص للأمم المتحدة لأجندة التمويل الدولية 2030، إن تقرير البنك الدولي، الذي صدر أول أمس الإثنين، توقع أن التراجع في معدلات النمو هذا العام سيكون بواقع 4.2% في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بمعدل أفضل من التراجع العالمي الذي سيبلغ 5.2%.

وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمد شردي، عبر "سكايب"، ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة: "تقدير النمو الاقتصادي في مصر، كان 5.6% هذا العام، ولكن هذا المعدل تراجع إلى 3% بسبب أزمة كورونا، أي أنه مازال موجبًا، وهو رقم إيجابي".

وتابع: "التمويل من الموازنة العامة للدولة ومن القطاع الخاص أمر مهم جدًا في مصر خلال الفترة المقبلة، لأننا مقبلون على مرحلة تستوجب الاهتمام بالاستثمار أكثر من أي وقت سابق".

وأردف، أن مسألة الاستثمار تكون قادرة على التصدي لتقلبات المناخ او تغيرات في الجغرافيا السياسية: "يجب مراجعة أولويا إنفاق الموازنة العامة للدولة ونظم التحصيل الضريبي، ويجب استخدام أدوات العدالة الضريبية، ومش وقت إننا نزود ضرائب جديدة".

وشدد، على أن التحول الرقمي سيكون أسلوب حياة وهي فرصة للاستثمار، حيث أصبحت صناعة ستتطور بشكل كبير: "لو معندكش فرصة إنك تتعلم وتتعالج وتحول أموالك رقميًا ستكون في وضع غير حميد".

وأردف، أن إبعاد الناس عن الإنترنت والتحول الرقمي سيكون واحدًا من مشكلات عدم العدالة في توزيع الثروة في القرن الواحد والعشرين، مشددًا على أهمية مبدأ توطين التنمية، حيث أكد أن مصر لديها جميع الإمكانيات مثل الإمكانيات البشرية وقاعدة زراعية وقاعدة صناعية، وقدرة على تعلم حرف جديدة، يمكن الاستفادة منها في المستقبل.

وواصل: "الاستثمار الأجنبي المباشر قد يتراجع ما بين 40% و50% بسبب أزمة كورونا، حسبما أعلنت إحدى المؤسسات التابعة للأمم المتحدة، ويجب إيحاد آلية جديدة لتشجيع الاستثمارات".