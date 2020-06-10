نسبة الزيادة 19.1%.. 10 نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء في المنازل

أصدر الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، القرار رقم 100 لسنة 2020، بتحديد تعريفة بيع الطاقة الكهربائية ومقابل خدمة العملاء للخمس سنوات المقبلة، وجاءت زيادة أسعار شرائح الكهرباء بنسبة 19.1%.

وتستعرض "الوطن" في السطور التالية بعض النصائح التي تساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء في المنزل، وفقًا لموقع وزارة الكهرباء والطاقة.

نصائح لترشيد استهلاك الكهرباء

خلال النهار يفضل استخدام ضوء النهار بدلا من المصابيح الكهربائية.

عند استخدام المصابيح يفضل أن تكون الموفرة وليست العادية، لأنها تعطي إضاءة أقوى وتستهلك كهرباء أقل.

لا تستخدم عدة أجهزة كهربائية معًا في نفس الوقت، فلا داعي لتشغيل الغسالة والتلفزيون والكمبيوتر والتكييف والسخان الكهربائي في وقت واحد، لأن هذا يؤدى إلى زيادة العبء والحمل على عداد الكهرباء.

تشغيل السخان الكهربائي يجب أن يكون قبل الاستخدام مباشرة، ويمكن أن تحصل على درجة الحرارة المناسبة فلا داعي أن يصل لدرجة الغليان.

إطفاء المصابيح التي لا تحتاجها بالمنزل، حتى لوقت قصير يساعد على ترشيد استهلاك الكهرباء.

إذا كنت بحاجة للعمل في المنزل ولديك القدرة على اختيار الجهاز الذي تعمل عليه، فيفضل اختيار اللاب لأنه يستهلك كهرباء أقل من الكمبيوتر العادي.

تجنب استخدام المدفأة الكهربائية لوقت طويلة "خلال فصل الشتاء" لأنها م أكثر الأجهزة التي تستهلك كهرباء.

عند تشغيل أجهزة التكيف، تأكد أن درجة الحرارة لا تقل عن 23 درجة مئوية، لتقليل استهلاك الكهرباء.

أما الثلاجة الكهربائية، فلا يجب ترك الباب مفتوح لفترة طويلة لأنها تستهلك طاقة أكبر.

اطفاء المصابيح، وفصل الكهرباء عن الأجهزة الغير ضرورية مثل الهاتف المحمول، التلفاز، تساعد على تقليل استهلاك الكهرباء المنزلية، فهي تستهلك طاقة حتى إذا كانت مغلقة.