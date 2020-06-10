طالب بـ"تجارة المنصورة" يكشف تفاصيل صناعته لروبوت لخدمة مرضى كورونا

كشف محمد عبدالرحمن الطالب بالفرقة الرابعة بكلية التجارة جامعة المنصورة، تفاصيل صناعته لربوت لخدمة المرضى في مستشفيات جامعة المنصورة.

وقال عبدالرحمن خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان، في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، إنه بدأ العمل على أجهزة التنفس الصناعي فور بداية جائحة كورونا وتواصل مع رئاسة الجامعة وأخبروه أنهم ليسوا بحاجة لأجهزة التنفس الصناعي ولكنهم يحتاجون لروبوت لخدمة المرضى.

وأضاف أنه بدأ العمل على الروبوت وأنجزه خلال شهر واحد مشيرًا إلى أن الروبوت يعمل بالتحكم عن بعد ويحتوي على كاميرا ليشاهد من يوجهه إلى المكان الذي يتوجه عليه ويوجد به إمكانية التحدث مع مشغله.

ولفت عبدالرحمن إلى أنه أنجز الربوت بمكونات موجودة في السوق المصرية وأنه يهدف للقيام بالعمليات اليومية التي يقوم بها طواقم التمريض مثل توصيل الطعام من أجل تقليل الاحتكاك مع المرضى، مشيرًا إلى أنه سيعمل على تحسين شكله خلال الفترة المقبلة.