جامعة المنصورة تطلق أول روبوت لتقديم خدمات لمرضى كورونا

أعلنت جامعة المنصورة، اليوم، تصنيع أول روبوت بالجامعات المصري لتقديم الخدمات إلى المرضى المصابين بفيروس كورونا بمستشفى العزل للحفاظ على سلامة الأطقم الطبية وحمايتهم من انتقال العدوى بفيروس كورونا إليهم، وتقليل فترات التعامل مع المرضي، وفي إطار الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار الإصابة بفيروس كورونا وحماية الأطقم الطبية.

وبحسب بيان جامعة المنصورة، فإن الروبوت يتمّ التحكم به عن بعد بالتنقل بين غرف المرضى لتقديم الطعام والأدوية والمستلزمات لهم، دون أي اتصال مباشر مع الطاقم الطبي، وتم تنفيذه بأيدي أحد أبناء جامعة المنصورة وبمكونات متواجدة بالسوق المصرية.

الروبوت يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات

وأكّدت جامعة المنصورة، أنَّ الروبوت تمّ تصنيعه بواسطة الطالب محمد عبدالرحمن، بالفرقة الرابعة بكلية التجارة، ويعمل بواسطة التحكم عن بعد يصل مداه 1000 متر في الأماكن المفتوحة، 250 مترًا داخل المنشآت والمستشفيات، ويتميز بسهولة حركته واستخدامه لأي من أعضاء الفريق الطبي، كما يعمل بواسطة بطاريات شحن وتستمر من 4- 6 ساعات عمل مستمر ويمكن إعادة شحنها خلال من ساعة ونصف إلى ساعتين.

وذكرت جامعة المنصورة، أنَّه يتميز بقدرته على حمل وزن 150 كجم، إضافة إلى وزنه الأساسي والذي يبلغ 50 كجم، ومزود بكاميرا تنقل صورة الممرات والمريض، الذي سيتم توصيل الطعام والمستلزمات إليه عن طريق الموبايل، كما تمّ تزويده بدائرة صوتية للتحدث مع المريض للتعرف على احتياجاته

وأوضحت جامعة المنصورة، أنَّه يمكن تعقيم الروبوت بسهولة بكل أنواع المطهرات ضد الفيروسات دون التأثير على المكونات التكنولوجية الداخلية.