"مؤمن" يخترع روبوت لخدمة مصابي كورونا بالمستشفيات: أحلم بتطبيقه

مؤمن عبدالرحمن أو المخترع الصغير كما يطلقون عليه فى الإسماعيلية طالب بالصف الثانى الثانوى بمدرسة السادات الثانوية العسكرية، تم تكريمه من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى فى مؤتمر الشباب الثالث الذى عقد بالإسماعيلية وكان وقتها طالبا بالمرحلة الإعدادية، اخترع مؤمن بمساعدة زميلة محمد خالد لطفي ربوت إلكتروني يتحرك عن بعد لخدمة المصابين بفيروس كرونا بمستشفيات العزل، يقيس درجة الحرارة، ويقدم الأكل والأدوية بدون تدخل بشرى، وتم تكريمهما أمس من الدكتور خالد خلف قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم والذى قدم الشكر لإدارة الموهوبين لاكتشاف مثل هذه النماذج ورعايتها، خاصة ان هذا الإبتكار لاقي ترحيبا كبيرا بعد التواصل مع مستشفى العزل بأبوخليفه وعرضه عليهم.

ويقول مؤمن لـ"الوطن" إن هذا الجهاز يحافظ على روح القطاع الطبي ويساعدهم في معظم الأمور داخل المستشفى ، ويساعد في رعاية المريض من لحظة دخوله المستشفى للحظة للخروج منها، وهو يقوم بتنظيف وتعقيم جميع أجزاء المستشفى والداخل.

ويشير مؤمن إلى إننا نحلم بتطبيق هذا الروبوت في المستشفيات ، تجربة حقيقية لضمان كفاءته، نحن نسعى جاهدين لإضافة التطبيق الذي يخدم القطاع الطبي بأكمله ونحن نعمل عليه بالفعل، ونخطط للقيام بحملات تسوق واسعة من أجل الحصول على الدعم المالي الذي يمكننا من تطويرالمنتج النهائي المحلي والوصول إليه والذي يتنافس مع المنتجات الأوروبية من حيث الجودة والسعر.

وتابع مؤمن: شاركت فى مسابقات عالمية مثل مسابقة الكشف على الألغام 29 أكتوبر 2016 وحصلت على مركز ثالث على مستوى العالم والمسابقة نظمتها منظمة الشباب العالمية كما شاركت فى مسابقة وكالة ناسا لعلوم الفضاء، كما شاركت فى جامعة الطفل بجامعة قناة السويس وتم تكريمي من رئيس الجامعة والمسئولين عن جامعة الطفل وشاركت فى مسابقة روبرت مصر التى نظمتها نقابة المهندسين في 6 أكتوبر ومن المسابقات الداخلية فى الإسماعيلية شاركت فى معرض ختام الأنشطة الصيفية بحضورمحافظ الإسماعيلية والنشاط الصيفي بالمراكز الكشفية بحدائق القبة كما شاركت مع مجموعة "هيروا رات" مجموعة اكتشافية بالإسماعيلية، لتنفيذ اختراع غواصة تعمل تحت الماء وتقوم بعدة مهام تحت الماء عن طريق التحكم فيها عن بعد وتوفر كلية الهندسة بجامعة القناه المعامل المجهزة.

يضيف مؤمن: أول اختراع قدمته كان عندي 10 سنوات وقتها كنت طالب بالصف الرابع الإبتدائى كان يشغلني الألعاب الموجودة بالمنزل ومعظمها لأخواتي الأكبر منى فأقوم بتفكيكها لمعرفة ما بداخلها وكيف تدور ومن هنا بدأت فكرة التعامل مع الأسلاك الكهربائية وأول عمل قدمته دائرة كهربائية للتحكم فى نور السلم بالعمارة التى أقيم فيها وكانت فكرة بسيطة وبعدها اخترعت ريمود يتحكم فى ريبورت الكتروني من بعد ثم طورت الفكرة لإختراع دائرة كهربائية تتحكم فى أي جهاز كهربائي فى أي منطقة عن بعد.