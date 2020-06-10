للمرة الثانية.. نقابة الأسنان تغلق مقرها وتوقف العمل لحين إشعار آخر

أعلنت النقابة العامة لأطباء الأسنان، عن إغلاق مقر النقابة العامة و وقف العمل بدءا من غدا الاربعاء الموافق 10 يونيو 2020 ، وحتى إشعار آخر، نظرا لاجراءات تعقيم المبني.

جاء ذلك بعد أن أعلنت النقابة قرارها باستئناف العمل بمقر النقابة العامة بجاردن سيتي، بدءا من يوم الأحد الماضي، مطالبة أعضائها بارتداء الكمامات داخل مقر النقابة العامة، حرصا على سلامتهم وسلامة العاملين بالنقابة.

في الوقت الذي أعلنت فيه نقابة الأطباء البيطريين، والصيادلة مد إغلاق مقراتهم، بعد إعلان الدكتور السيد عبيد الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، مد غلق مقري الاتحاد والنقابة لمدة أسبوع، نظرا لظهور أكثر من إصابة بفيروس كورونا المستجد، داخل اتحاد المهن الطبية.

وأوضح الأمين العام لنقابة الأطباء البيطريين، في بيان، أنّه من المقرر استئناف العمل بالنقابة والاتحاد، يوم الأحد 14 يونيو 2020.