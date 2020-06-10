"شنقتها عشان شافتني بسرق".. عاطل يعترف بقتل عجوز القاهرة والنيابة تحبسه

"أنا شنقتها بالإيشارب لما صحيت من النوم وشافتني بسرق" بهذه الكلمات اعترف عاطل بتفاصيل قتل جدة صديقه والتخلص من حياتها بهدف السرقة بالقاهرة، وقررت النيابة العامة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما طلبت تحريات المباحث حول الواقعة وقررت النيابة تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة وتم نقل المتهم إلى محبسه بعد مواجهته بتحريات المباحث التى أكدت ارتكابه الجريمة.

وكان عاطل تخلص من حياة جدة صديقه لسرقة شاشة تلفزيون، وتبين من التحريات أن المتهم شنق المجني عليها بواسطة إيشارب تم ضبطه واعترف بالجريمة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من قسم شرطة الساحل بالعثور على جثة (سيدة مسنة) داخل الشقة سكنها بدائرة القسم، وبها سحجات وكدمات حول العنق وما قررته ابنتها بأنها حال عودتها للشقة سكنها وقيامها بالطرق على بابها لم تستجب والدتها فقام ابنها بالدخول من نافذة المطبخ واكتشف وفاة جدته وسرقة شاشة تلفزيون من داخل الشقة.

وأسفرت جهود فريق البحث الجنائي برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة الإدارة العامة لمباحث القاهرة، أن مرتكب الواقعة عاطل – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة القسم).