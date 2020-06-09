قريباً.. اعتماد المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة

أعلن المهندس مصطفى السعيد، رئيس جهاز مدينة طيبة، والمشرف على جهاز مدينة الأقصر الجديدة، قرب اعتماد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة المخطط الاستراتيجي لمدينة الأقصر الجديدة على مساحة 9600 فدان ، وفقا للقرار الجمهوري 356 لسنة 2018.

وأوضح السعيد، في تصريحات صحفية، أنه سيتم تصميم مخطط المدينة لكون طابعا سياحيا نظرا لقربها من محافظة الأقصر، ويشمل تنفيذ المرحلة العاجلة وهي منطقة سكنية كاملة تشمل إسكان اجتماعي مميز، ومنطقة ترفهية ومناطق رياضية شاملة تقدم الخدمات، فضلا عن إنشاء متحف سياحي مفتوح للعمل على جذب السياحة الليلة.

وأشارإلى أنه بمجرد الانتهاء من التصميمات الإنشائية سيتم التنفيذ الفعلي بالمدينة، ومن المتوقع أن تستهدف المدينة 200 ألف نسمة.

تقع مدينة الأقصر الجديدة على الشاطيء الشرقي لنهر النيل يخترقها طريق (الأقصر/قنا الصحراوي) من الجانب الغربي والجنوبي من المدينة وتقع على بعد 3.5كم جنوب شرق مدينة الأقصر وعلى بعد 3كم من طريق (مصر/أسوان الزراعي) وعلى بعد 14كم من مطار الأقصر الدولي (الطريق المقترح) ، وتقع داخل الحدود الإدارية لمدينة الأقصر.