متحدث النواب: مناقشة مشروعات قوانين الانتخابات في الجلسات المقبلة

أكد الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، أن هناك حرص على إجراء الانتخابات البرلمانية فى موعدها بغرفتيها "النواب والشيوخ".

وقال فى تصريح لـ"الوطن" إن مشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية والمقدمة من الدكتور عبد الهادى القصبى رئيس ائتلاف دعم مصر وأكثر من 60 عضوا حققت مطالب القوى السياسية فى الشارع المصري، ولاسيما أنها جمعت بين النظامين الفردى والقائمة المغلقة المطلقة.

وأشار إلى أن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب حرصت خلال مناقشتها لمشروع قانون مجلس الشيوخ، وتعديلات قانون مجلس النواب على مدار اليومين الماضيين، أعطاء مساحة كافية لكل النواب لعرض رؤيتهم حول المشروعات المقدمة، مما أثرى المناقشات، وتمت الموافقة عليها، لافتا إلى أنه من المنتظر عرضها فى الجلسات البرلمانية القادمة.

ويحدد مشروع قانون مجلس الشيوخ تشكيله ويتضمن 300 عضوا مقسمة على النحو التالى 100 عضوا بالإنتخاب بنظام القائمة المغلقة و100 عضواً منتخبا بالظام الفردي و100 عضواً يعينهم رئيس الجمهورية وذلك إعمالا للنصوص الدستورية.

وتكون مدة عضوية مجلس الشيوخ خمس سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يوماً السابقة على انتهاء مدته.