"اقتصادية النواب" تهاجم رئيس الرقابة المالية: مش بييجي خالص

أرجأت لجنة الشؤون الاقتصادية برئاسة النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها الرابع ظهر اليوم الثلاثاء، الموافقة على مشروع الموازنة العامة لهيئة العامة للرقابة المالية للعام المالي الجديد 2020 - 2021 إلى يوم الخميس المقبل، وذلك بعد أن شهدت اللجنة ارتباكا بين صفوف مندوبي الهيئة خلال الرد على أسئلة النواب، وعدم الرد على كل الأسئلة.

ومن جانبه انتقد النائب النائب أحمد سمير، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية، بسبب تغيبه الدائم عن اجتماعات اللجنة الاقتصادية، خصوصا خلال مناقشة الموازنة العامة الخاصة بالهيئة للعام المالي الجديد 2020 - 2021.

وتساءل سمير، خلال اجتماع اللجنة الاقتصادية، اليوم، عن سبب تغيب رئيس هيئة الرقابة المالية قائلا: "رئيس الهيئة أصلا مش بيجي اللجنة، رغم أن البرلمان رقيب عليها، فهيئة الرقابة المالية هيئة مستقلة، ولكن تخضع لرقابة البرلمان، وبالتالي التقارير التي يتم إرسالها ليست للقراءة فقط".

وانتقد سمير غياب بعض المسؤولين بهيئة الرقابة المالية عن حضور الاجتماع في ظل تعثر ممثلو الهيئة الحاضرين للاجتماع في الإجابة عن بعض استفسارات اللجنة قائلا: "هل هذا استهانة بالمجلس واللجنة، فنحن الأمناء على المال العام لو كنتوا بتيجوا كنا عرفنا كل التفاصيل أولا بأول".

واعترض النائب طارق حسانين، على عدم حضور الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية قائلا: "لن أوافق على مشروع الموازنة إلا في حضور رئيس الهيئة".