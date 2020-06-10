"الصحة": مصابو كورونا الحاصلون على "بلازما السوق السوداء" لم يستفيدوا

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن أسباب ظهور السوق السوداء لبيع البلازما الخاصة بالمتعافين من فيروس كورونا، مؤكدًا أن الأمل في الشفاء والرعب من الموت وراء إقبال عددًا كبيرًا من المواطنين إلى اللجوء إلى السوق السوداء لشراء بلازما المتعافين من كورونا، كما ذكر أن من تلقى بلازما المتعافين عن طريق السوق السوداء لم يستفيدوا من ذلك.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري": "اللي حصلوا على البلازما بهذه الطريقة غير الشرعية إما كانت حالتهم لا تستدعي لها فهم لم يستفيدوا منها، أو كانت حالتهم شديدة الخطورة بدرجة تجعل بلازما المتعافين لا تؤثر فيه أو تُحسن حالاتهم".

وأكد رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد، أن نسبة التعافي من خلال حقن بلازما المتعافين في مصر والتي تُجريها وزارة الصحة كبير جدًا، ولكن الأرقام متغيره يوميًا، فالكثير من المواطنين يقوا بالتبرع بالبلازما الخاصة بهم بعد تماثلهم الشفاء، " إحنا عندنا مخزون كافي من بلازما المتعافين، لكن كل يوم في احتياج لأكثر".

وعن الحد من انتشار التجارة في بلازما دم المتعافين، قال: "لازم نطمن الناس ونقولهم لو مريضك احتاج بلازما، اعمل تقرير طبي موثق من المستشفى وممضى عليه من استشاري الحالة، وتأكد لو مريضك محتاج البلازما هياخدها دون الاتجاه للسوق السوداء".