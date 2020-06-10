الصحة: حالات كورونا الشديدة أولى بـ"البلازما".. نسبة التحسن تصل لـ100%

تحدث الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا المستجد بوزارة الصحة والسكان، عن وقائع قيام بعض المتعافين من "كوفيد 19" بالإتجار بالبلازما الخاصة بهم، موضحًا أنه مهما كان هناك نقاط سلبية في هذا الملف، إلا أنه يثق في الشعب المصري خاصة المتعافين من الفيروس بعد أن كتب الله لهم الشفاء بأنهم لن ينساقوا خلف أي دعوات مشبوهة وسيتوجهون للتبرع في سياق للمرضى في المستشفيات.

وأضاف "حسني"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، الذي يُعرض على شاشة "التليفزيون المصري"، أنه يتم تقسيم إصابات فيروس كورونا إلى حالات بسيطة ومتوسطة وشديدة، وشديدة الخطورة، مؤكدًا أن الفئة التي يتم إعطاؤها البلازما هي الحالات الشديدة حتى لا تُصبح حالة حرجة أو تُصبح لا قدر الله في حاجة إلى أجهزة التنفس الصناعي، مؤكدًا أن الدراسات أكدت أن أكثر المستفيدين من علاج البلازما هي الحالات الشديدة التي تكون على حافة وضعها على أجهزة التنفس الصناعي.

وتابع: "الدراسات أثبت أن نسبة التحسن لهذه الفئة تصل إلى 100%"، موضحًا أن الفئة التي لها الأولوية الثانية لحقنها ببلازما المتعافين هي فئة شديدة الخطورة خلال 48 ساعة من وضعهم على أجهزة دعم التنفس، فنسبة الشفاء فيهم عالية جدًا، ولكن بعد مرور 48 ساعة نسب التعافي لا تكون جيدة جدًا، وبالتالي فإن الأولى ببلازما المتعافين الحالات الشديدة وشديدة الخطورة في أول 48 ساعة من وضعهم على أجهزة دعم التنفس.