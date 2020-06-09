غضب بـ"محلية النواب" لتأخر وزير التنمية المحلية عن حضور الاجتماع

قال محمد الحسيني وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مضطر لإنهاء أعمال الاجتماع لحين حضور اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية لاجتماع اللجنة، والتي كان مقررا أن تبدأ الساعة الثانية عشر ظهرا وفقا لجدول أعمالها، وذلك في رسالة احتجاج على تأخره عن اجتماع اللجنة.

كان من المقرر أن تناقش اللجنة مشروع قانون مقدم من النائب حمدي السيسي وأكثر من 60 نائبا بشان تعديل بعض أحكام قانون التخلص من البرك والمستنقعات ومنع احداث الحفر وكذلك مشروعي قانوني موازنة الإدارة المحلية، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2020 -2021 فيما يخص ديوان عام وزارة التنمية المحلية، ومشروعين أخرين فيما يخص هيئة النقل العام بمحافظتي القاهرة والإسكندرية، ومشروعين لهيئتي النظافة بالقاهرة والجيزة.

يذكر أن اللجنة كانت ستشهد رد وزير التنمية المحلية على استفسارات بعض النواب فيما يخص وقف رخص البناء بالمدن والقرى، وذلك طبقا للبيان العاجل المقدم من النائب عبدالحميد كمال، والذي أكد تضرر أكثر من 35 مهنة من هذا القرار وسبب حالة من الركود والبطالة.