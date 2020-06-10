للمرة الأولى.. "الزراعة" تبدأ حصر الثروة الداجنة إلكترونيا

عقد المهندس مصطفى الصياد - نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة إجتماعاً مع مديري مديريات الزراعة والطب البيطرى، على مستوى محافظات الجمهورية, وبحضور الدكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة لشئون الخدمات البيطرية والثروة الحيوانية، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والدكتور طارق سليمان رئيس قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامه للخدمات البيطرية، حيث ناقش الاجتماع الأسس التنفيذية للبدء فى أعمال حصر الثروة الداجنة بكافة أنشطتها لإستكمال قاعدة البيانات.

وقال الصياد أننا نسابق الزمن لحصر ثرواتنا الداجنة خلال الفترة المقبلة موضحاً أهمية قواعد البيانات فى الإنتاج الداجني من أجل إتخاذ القرارات السليمة والصحيحة فى الأوقات المناسبة، وأن الغرض من الحصر هو معرفة الإحتياجات المطلوبة لتوفير كافة أوجه المساعدة لصغار المربين والدعم اللازم للمزارع النظامية.

وقد تناول الصياد فى لقائه مع وكلاء الوزارة في المحافظات (الزراعة والطب البيطري) تقييم الفترة السابقة وتحديد آليات العمل فى الفترة القادمة فى ظل الظروف الراهنة.

وشدد على تنفيذ توجيهات السيد القصير - وزير الزراعة واستصلاح الاراضى بضرورة الحصر بكل دقة من خلال قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، والهيئة العامة للخدمات البيطرية، ومن يمثلهما بالمحافظات من مديريات الزراعة، ومديريات الطب البيطرى، وإدارات الزراعة والطب البيطرى، والجمعيات الزراعية, والوحدات البيطرية، مؤكداً على أهمية تحديث الحصر سنوياً فيما بعد، بمعرفة كل من مهندسى القطاع وأطباء الهيئة معاً. أضاف نائب وزير الزراعة أنه تم تعميم نماذج إليكترونية على المديريات بكافة المحافظات لتسهيل عمليات الحصر والحصول على بيانات مدققة شاملة إحداثيات المواقع وان وزير الزراعة يتابع أعمال الحصر على مدار الساعة، وقد تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالوزارة لتلقى البيانات، وتذليل أى عقبات تواجه أعمال الحصر

. كما تم تشكيل غرف عمليات مماثلة بالمحافظات للتنسيق والتواصل مع الوزارة.