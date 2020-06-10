أبرز 5 أسئلة عن تدريبات طور وغير من "الشباب والرياضة"

تقدم وزارة الشباب والرياضة عددا من التدريبات في مجالات مختلفة إلكترونيا من خلال مشروع "طور وغير"، لتأهيل الشباب لسوق العمل، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت مصر، وأجابت الوزارة عبر الصفحة الرسمية لها عن أبرز الأسئلة التي تخص التدريبات كالتالي:

هل يجب الحصول على رسالة تأكيد بعد التسجيل في التدريب للحصول عليه؟

الهدف من التسجيل هو الحصول على الشهادة لكن يمكن الحصول على التدريب من خلال الرابط الخاص به.

هل يمكن التسجيل في أكثر من تدريب؟

يمكن التسجيل في التدريبات المتاحة.

ما هو سعر الحصول على التدريبات؟

التدريبات مجانية، ومقدمة برعاية وزارة الشباب والرياضة وشركة مايكروسوفت من خلال مشروع طور وغير.

هل يمكن الحصول على المحاضرات بعد وقت نشرها؟

المحاضرات مسجلة ويمكن الحصول عليها على نفس الرابط الخاص بها في أي وقت بعد المحاضرة.

ما هي طريقة الحصول على شهادة التدريب؟

يتم الحصول على شهادة معتمدة من مايكروسوفت بعد انتهاء التدريبات، ويحصل عليها كل من أتم من 8 لـ10 تدريبات علي الأقل، عن طريق ملء form في آخر كل تدريب، ثم إرسال الشهادة الإلكترونية على البريد الإلكتروني.

ويمكن الحصول على التدريبات على المنصة الإلكترونية لمشروع "طور وغير" من هنـــــا، وتسجيل عملية الدخول إما ببريد إلكتروني على موقع مايكروسوفت، أو من خلال صفحتك الشخصية على فيس بوك.