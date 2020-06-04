الطبيب فاقد البصر: عايز أشوف ولو متر واحد علشان أرجع أكمل شغلي

قال الدكتور محمود سامي، طبيب كفر الشيخ، والذي فقد بصره أثناء أداء عمله داخل إحدى مستشفيات عزل المصابين بفيروس كورونا، إنه متمسك بكل سبل العلاج التى تعيد له بصره من أجل أن يعود لخدمة المرضى مرة أخرى.

وتابع: "همشى في أي طريق حتى لو نسبة النجاح به 1%، ولا يمكن أن أفقد الأمل فى الله، وسأقاتل حتى النهاية".

وأضاف "سامى"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشي عبر القناة الأولى المصرية: "عاوز أشوف متر واحد بس علشان أرجع أكمل شغلي، ومتمسك بالأمل فى شفائي لأعود لخدمة المرضى".

ولفت "سامى"، إلى أن الدكتور مجدي يعقوب، هاتفه ودار بينهما حوار، حثه خلاله طبيب القلب، على التمسك بالأمل: "شجعني بكلماته الجميلة، وقال لى إنى أصبحت رمزًا من رموز الطب فى مصر، وإن شاء الله ستسعيد بصرك".