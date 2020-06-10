نائب: "تحيا مصر" أحدث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات والمشروعات

أكد النائب طارق متولي، نائب السويس وعضو لجنة الصناعة، أنه منذ إنشاء صندوق تحيا مصر لعب دورا مهما لإحداث نقلة نوعية في مستوى أداء الخدمات المقدمة للأسر الأولى بالرعاية والمشاركة الفاعلة في المشروعات التنموية والقضاء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع.

وأوضح أن صندوق "تحيا مصر" ساهم في العديد من المشروعات الخدمية والتنموية؛ حيث أنه تم إنفاق 5 مليارات جنيه حتى ديسمبر 2018؛ لدعم مشروعات النوبة بأسوان، وتطوير 232 قرية، إضافة إلى الـ10 قرى الأكثر فقرًا، وإنشاء مدينة بشاير الخير لتطوير المناطق العشوائية، إلى جانب صرف تعويضات للمتضررين من السيول، والمساهمة في مشروعات العدالة الاجتماعية؛ كالحد من ظاهرة أطفال بلا مأوى، وصندوق إعانة الطوارئ للعمال.

وأضاف أن الصندوق حرص على تنفيذ عدة برامج شكلت محورًا للرعاية الصحية على أجندة أعماله، يوفر من خلاله الصندوق حلولا لمشكلات صحية طالما أرقت المجتمع، أهمها مشروع مكافحة وعلاج فيروس سي ورصد مبلغ مليار جنيه للمشاركة في المبادرة الرئاسية "نور حياة" لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار، بالإضافة إلى دعم القطاع الصحي بالتجهيزات والمعدات وتوفير الحضانات للأطفال المبتسرين.

وتابع أن الصندوق له دور كبير في مساندة الدولة المصرية لمواجهة أزمة كورونا، مشيرا إلى أنه منذ بداية الجائحة أطلق الصندوق مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحا أن الصندوق حرص على المتابعة والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان وإدارة الخدمات الطبية بالقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد، للوقوف على الاحتياجات والمستلزمات التي يستطيع أن يدبرها الصندوق سواء من خلال التبرعات المادية أو التبرعات العينية للمشاركين في المبادرة، بالإضافة إلى توفير عدد كبير من المستلزمات الطبية الخاصة بغرف العناية المركزة وأجهزة التنفس الاصطناعي فضلا عن توفير الكمامات وعشرات الأطنان من المواد المطهرة.