"تحيا مصر": إحنا سند وضهر للدولة في الكوارث والأزمات

قال محمد مختار المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن هناك حرصا تاما من الصندوق على تنويع سبل دعم المواطنين، مشيرا إلى أن الصندوق سند وظهر للدولة في الكوارث.

وأضاف مختار، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية extra news، وتقدمه الإعلامية أسماء مصطفى، أنهم وفروا 1500 ماكينة غسيل كلوي، و300 حضانة للأطفال، مؤكدا أنهم شركاء للدولة في ملف الرعاية الصحية لحل أي مشكلات صحية تواجه المصريين

وأشار إلى أن الصندوق كان له دورا في تنفيذ مبادرة 100 مليون صحة، وعلاج مرضى فيروس سي، كما أطلق مبادرة "نور حياة" لمكافحة أسباب العمى وضعف الإبصار، موضحا أنهم يتشاركون مع الدولة المصرية في وضع حد للأزمات والعمل على حلها.

وأكد أنهم أطلقوا مبادرة "نتشارك.. هنعدي الأزمة" لمواجهة تداعيات فيروس كورونا، حيث جرى توفير مستلزمات طبية للأطقم الطبية.