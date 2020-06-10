الصحة العالمية تحدد مصير الحج خلال أيام

قالت الدكتورة داليا السمهوري، مديرة برنامج التأهب للطوارئ، إنّ المنظمة على تواصل مستمر مع المملكة العربية السعودية بشأن استمرار الحج من عدمه.

وأضافت السمهوري، في مؤتمر صحفي لمنظمة الصحة العالمية، بشأن مستجدات كورونا في إقليم شرق المتوسط، أنّه من المقرر الفصل في هذا الشأن خلال الأيام المقبلة، مع الأخذ في الاعتبار كل النتائج التي سيترتب عليها القرار.

ويعقد مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة اليوم الأربعاء، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو كونفرانس عن مستجدات جائحة فيروس كورونا (COVID-19)، لمناقشة أحدث تطورات الفيروس، كما يشمل تحديثًا عن الوضع العالمي والوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19 وإرشادات منظمة الصحة العالمية المحدثة حول استعمال الكمامة القماشية، ورفع القيود وسائر الإجراءات الاحترازية والرد على أسئلة الصحفيين والإعلاميين.