نائب يطالب بالتوصل لحل لأزمة أطباء تكليف مارس 2020

تقدم النائب فايز بركات نائب أشمون وعضو لجنة التعليم، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، بشأن ضرورة التوصل لحل لأزمة أطباء تكليف مارس 2020، خصوصا أن الوضع الصحي الحالي الذي تمر به مصر يتطلب تعاون الأطباء ونقابتهم مع مسؤولي وقيادات وزارة الصحة؛ لتخطي الأزمة.

وأوضح بركات أن نظام التكليف الجديد يقضي فيه الخريج 3 أشهر بالوحدة الصحية وباقي السنة يجرى تقسيمها؛ لتكون الدفعة 3 أقسام أول قسم يظل بالوحدات الصحية والباقي بالمستشفى ثم يجرى التبديل، فنرى حرمان الوحدات الصحية من أكثر من ثلثي القوى البشرية التي تعمل بها، وبالتالي ستجد وحدات مغلقة خصوصًا في ظل وجود نقص بالأطباء في الوحدات الصحية فهي مشكلة متكررة منذ سنوات والنظام الجديد سيفاقم الأزمة أو تجد أن بعض الوحدات بها طبيب واحد فقط.

وأكد أن 75% من دفعة تكليف مارس 2020، رفضوا التسجيل في الحركة بالنظام الجديد، وأن نصف من سجلوا سيتركون مقاعدهم للانضمام إلى نيابة الجامعة، وأوضح أن هذه النسبة تؤكد وجود مشكلة حقيقية في نظام التكليف الجديد، فرغم وجود مشكلات في النظام القديم، مثل عدم إتاحة الدراسة لأكثر من نصف الدفعة، إلا أنه لم يلاق هذا الحجم من الاعتراض.

وشدد على ضرورة حل الأزمة قبل نهاية يونيو، تجنبًا لحدوث أزمة ممثلة في امتناع الأطباء عن التسجيل وقيامهم بالتواصل مع الجامعات بالخارج وبعد فتح الطيران سيذهبون للخارج، موضحا ان مصر بها 103 آلاف طبيب وبالسعودية الأطباء المصريون بها 67 ألف طبيب لذلك أصبحنا دولة طاردة للأطباء.