"الصحة العالمية": هناك 120 لقاحا من بينها 10 في طور التجارب السريرية

قال الدكتور أحمد المنظري المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، إن هناك تجارب حاليا لـ120 لقاحا أو أكثر، من بينها 10 في طور التجارب السريرية، مشيرا إلى أن إنتاج لقاح بشكل آمن واستخدامه على نطاق واسع سيستغرق من عام إلى عام ونصف.

وأكدت الدكتورة مها طلعت المستشارة الإقليمية لمقاومة مضادات الميكروبات، المكتب الإقليمي لشرق المتوسط، أن الكمامة القطنية يستخدمها المصاب أو أي شخص تظهر عليه أعراض؛ لمنع انتشار أعراض وليس لحماية الشخص، موضحة أن ارتداء الكمامة القماشية يجب تغييرها ولا يجب تشاركها وعدم لمسها من الخارج لأن السطح الخارجي ملوث.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي دعا له المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، اليوم، عن طريق الفيديو كونفرانس، بشأن أحدث تطورات مرض فيروس كورونا المستجد (COVID-19).