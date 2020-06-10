نقل النواب: برنامج مصر للدارسين بالخارج يدعم صلتهم ببلدهم وتأهيلهم

أكد محمد عبدالله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل بمجلس النواب، أهمية دور الدولة ممثلة في وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، لربط أبناء الوطن ببلدهم الأم، مشيدا بإطلاق برنامج مصر للدارسين بالخارج، خاصة أنّ وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تشرف على متابعة 31 ألف طالب مصري يدرسون بالخارج بمختلف دول العالم، لحماية الطلاب المصريين الدارسين بالخارج بجميع دول العالم للحصول على مؤهلات علمية.

وأوضح أنّ البرنامج يساهم ليس فقط في مواجهة التحديات التي واجهها الشباب خلال تواجدهم بمختلف الدول، بل يسمح بالاستفادة من المهارات والعلوم التي اكتسبوها خلال دراستهم في مختلف الدول، وتكوين قاعدة بيانات بالخبرات المصرية بالخارج من غير البعثات الرسمية المسجلة بأجهزة الدولة، كما يدعم صلة الطلاب ببلادهم، كما يساعد على تأهيلهم بشكل جيد.