طلاب جامعة أسيوط يواصلون امتحاناتهم إلكترونيا دون معوقات

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، أن الجامعة قد شهدت إقبال ملحوظ من يواصل طلاب فرق النقل بمختلف كليات جلمعة أسيوط أداء امتحانات نهاية العام الدراسي الجامعي الجاري 2019/2020 إلكترونيا، كبديل عن الامتحانات التحريرية والتي تم إلغائها، وذلك في ظل جائحة فيروس كورونا المستجد حرصاً على صحة وسلامة الطلاب دون معوقات تذكر.

وفي ظل التزام الجامعة بتوفير كافة الإمكانيات التكنولوجية التي تمكنها من إجراء الاختبارات الإلكترونية بسهولة ويسر.

ومن جانبه أكد الدكتور طارق الجمال، أن الجامعة لديها خبرة سابقة في تطبيق تجربة الامتحانات الإلكترونية في السنوات السابقة والتي تمت من خلال تجربة الامتحان الإلكتروني الموحد لعدد من الكليات على مستوى الجهورية والذي جاء بمتابعة مباشرة من الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وبالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، والتي أثبتت خلالها الجامعة كفاءتها التعليمية المتميزة وبنيتها التحتية التي تؤهلها لخوض تلك التجربة.

وفي سياق متصل، أشار الدكتور شحاتة غريب شلقامي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، أن الجامعة اتخذت عدداً من الإجراءات الاستباقية التي تضمن لطلاب سنوات النقل بالكليات أداء الامتحانات إلكترونياً على نحو جيد ويسير، مشيرا إلي تجاوب الطلاب وإقبالهم بشكل ملحوظ على أداء الاختبارات وذلك فى كليات الطب البشري والصيدلة والتمريض والحاسبات والمعلومات بنسب جيدة، كاشفاً أن الكليات تستمر في رفع الامتحانات على الموقع لعدة أيام، وذلك للتيسير على الطلاب وتجنباً للضغط على الموقع وتحسباً لأي أخطاء أو معوقات تقنية أو فنية.

يشار إلى أن الامتحانات الإلكترونية تعد البديل الثاني لتقديم مشروع بحثي في المقررات التي كانت تدرس في الفصل الدراسي الثاني، والتي يتم رفعها إلكترونيا من جانب الطلاب على المنصة الرقمية بالجامعة والتي بدأت في 31 من مايو.