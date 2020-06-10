رغم كورونا.. انطلاق مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي في أغسطس

على الرغم من تأجيل وإلغاء عدد من المهرجانات السينمائية، فإنه تأكد أن النسخة 44 من مهرجان هونج كونج السينمائي الدولي ستقام في أغسطس المقبل، وذلك بعدما جرى تأجيلها في مارس بسبب تفشي الفيروس التاجي.

قال المنظمون إن الحدث سيستمر من 18 إلى 31 أغسطس 2020، وسيجرى الإعلان عن مجموعة كاملة من الأفلام المختارة في 28 يوليو.

قال المدير التنفيذي للمهرجان ألبرت لي: "نحن متفائلون بأن هونج كونج ستعود تدريجياً إلى طبيعتها بعد الأزمة الصحية". وأضاف: "يسعدني أننا لم نتوقف عن الإعداد منذ التأجيل".

يذكر أن قبل هونج كونج السينمائي أعلن مهرجان ماكاو IFFAM السينمائي الدولي، انطلاق دورته الخامسة في الفترة من 3 إلى 8 ديسمبر، في المنطقة الإدارية الصينية "ماكاو".

يأتي هذا بعدما طالت صناعة السينما خسائر فادحة في العالم كله، بسبب مخاوف تفشي فيروس كورونا، وفي ظل الأزمة التي يتصدى لها العالم، وجرى إغلاق العديد من دور العرض في دول مختلفة، لمنع التجمعات.