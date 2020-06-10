توزيع 406 آلاف علبة سجائر على محال البيع بالأقصر

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بالأقصر، أن إدارة إسنا حررت محضرين تموينيين لبيع السجائر أزيد من السعر المقرر، وضبط 52 "قاروصة" بخلاف 26 "قاروصة" معسل، لعدم وجود فواتير.

وأضاف "صلاح" أنه تم ضبط 100 علبة سجائر لعدم وجود فواتير، وتحرر محضر بالواقعة بإدارة أرمنت، وتم تحرير محضر تمويني ضد "س.ز" بإسنا، لبيعه السجائر أزيد من السعر، وتحرير محضر تموينى بأرمنت وضبط 50 علبة سجائر بدون فواتير.

وأشار وكيل التموين بالأقصر إلى أنه تم توزيع عدد 406000 علبة بـ812 كرتونة على متعهدي مدن البياضية والقرنة والطود والزينية، كما تابعت إدارة إسنا وأرمنت توزيع السجائر على المتعهدين، ويجري الإشراف والمرور ومتابعة كل حلقات التداول ومحال البيع للمستهلك.