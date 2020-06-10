جامعة أسيوط عن غلق قسم الجراحة بالمستشفى: شائعة

نفت إدارة جامعة أسيوط، ما تردد عبر موقع التواصل الاجتماعي من شائعات تتضمن إغلاق قسم الجراحة بالمستشفى الجامعي.

وأوضحت الجامعة فى بيان لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، أنه سبق وتم إصدار قرارا مع بدء انتشار فيروس كورونا المستجد بتأجيل أي عمليات اختيارية أو غير عاجلة للمرضى لحين إشعار آخر، وهو نفس الإجراء الذى تم تطبيقه فى عدد من الأقسام الطبية، ضمن خطة موسعة تتضمن عددًا من الإجراءات الاحترازية التى تهدف جميعها للحد من الكثافة العددية للمرضى المترددين على المستشفيات الجامعية، ومنع انتشار العدوى بينهم.

وأضاف البيان أنه طوال تلك الفترة وحتى اليوم لم تتوقف العمليات الجراحية العاجلة والطارئة للحالات الحرجة، والتى يلزمها تدخل جراحي فوري سواء بقسم الجراحة العامة أو أي قسم طبي آخر.

وأكد البيان حرص إدارة الجامعة على متابعة سير الخدمة الطبية المقدمة داخل كافة الأقسام والمستشفيات المتخصصة، والتنسيق مع إدارة مستشفياتها الجامعية من أجل العمل لصالح المرضى، والحفاظ على صحتهم وسلامتهم، وكذلك صحة وسلامة الأطقم الطبية بها.