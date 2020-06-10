صور.. كنيسة مارجرجس توفر أجهزة تنفس صناعي ووجبات لمرضى كورونا مجانا

أعلنت كنيسة مارجرجس بمنطقة "أرض الجنينة" التابعة لإيبارشية شرق السكة الحديد للأقباط الأرثوذكسي بالقاهرة، توفير استشارات طبية ومتابعة للحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد مع الأطباء من أبناء الكنيسة، بعد وضع بروتوكول علاجي وطريقة محددة لتقديم الاستشارات ومتابعة الحالات المرضية.

كما أعلنت الكنيسة توفير أسطوانات أكسجين بأحجام مختلفة وأجهزة تنفس صناعي وأجهزة لقياس نسبة الأكسجين في الدم مجانا، وهي الأجهزة التي تخرج بمعرفة الأطباء الذين يحددوا مدى احتياج كل حالة لأي من الأجهزة طبقا لحالة المريض والبروتوكول الموضوع مسبقا.

ولفتت إلى توفير وتوصيل الأدوية والمستلزمات الطبية للحالات المعزولة منزليا وليس لهم من يساعدهم في هذا الأمر، وتوفير وجبات غذائية مجانية من كافتيريا الكنيسة لتلك الحالات.

وأعلنت الكنيسة تنظيم لجنة طبية بالكنيسة مكونة من أطباء تقوم بتلك المهمة طوال اليوم.