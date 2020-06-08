الكنيسة تطلق برنامجا جديدا للبابا تواضروس بالتزامن مع "صوم الرسل"

أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، أولى حلقات البرنامج الجديد للبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بعنوان "معا بنفس واحدة" وذلك على الصفحة الرسمية للمركز على فيسبوك.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة، في بيان له، إن الحلقات الجديدة ستبث يوميا طوال فترة صوم الرسل في الساعة الثامنة صباحًا، كما تعرض الحلقات على القنوات القبطية الثلاثة، حيث تعرض الساعة 9:45 صباحًا على قناة Me sat بينما تعرضها قناة CTV في الواحدة والنصف ظهرًا "باستثناء يوم السبت فتعرض الساعة 2 ظهرًا"، أما قناة أغابي فتعرضها في التاسعة مساءً.

وأشار حليم، إلى أنه ستتضمن كل حلقة قراءة أصحاح من سفر أعمال الرسل إلى التأمل في إحدى آياته، ويقدم البابا من خلال "معا بنفس واحدة" دراسة مبسطة في السفر بغرض تلمس بعض الملامح الروحية لهذا السفر، حيث تضمنت الحلقة الأولى للبرنامج قراءة في الإصحاح الأول.

وكانت الكنيسة قررت استمرار تعليق الصلوات بالكنائس حتى يوم السبت 29 يونيو الجاري، في ضوء الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفي ظل تزايد أعداد الإصابات اليومية، واتجاه منحنى الإصابات نحو الذروة التي ستستغرق زمنًا غير معلوم حتى الآن.

وصوم الرسل بحسب الاعتقاد المسيحي، والذي سيستمر لمدة 33 يوما حيث ينتهي في 12 يوليو المقبل، ويعد من أقدم الأصوام التي عرفتها المسيحية، وهو صومًا خاص بالخدمة في الكنيسة تقليدا برسل المسيح.

وتسمح الكنيسة في هذا الصوم للأقباط بتناول الأسماك، والامتناع عن جميع المأكولات الحيوانية على أن تكتفي بالأطعمة النباتية فقط.