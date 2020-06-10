صور.. الكنيسة تحتفل بعيد الأنبا أبرآم في ديره بالفيوم دون حضور شعبي

احتفلت إيبارشية الفيوم للأقباط الأرثوذكس، بالعيد الـ106 لوفاة القديس الأنبا أبرآم في ديره بالعزب، دون حضور شعبي، في إطار الاجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

وقال القس بولس حليم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، إنّ الأنبا أبرآم مطران الفيوم، والأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس، صليا عشية العيد، وتم خلال العشية تطييب جسد القديس.

يذكر أنّ الكنيسة تحتفل منذ بداية الشهر الجاري بتلك الذكرى بحضور الأنبا أبرآم مطران إيبارشية الفيوم وعدد محدود من الكهنة والمكرسات ودون حضور شعب، حيث تم إخراج جسد القديس من المزار الخاص به وحمله الكهنة ووضعوه أمام الهيكل ليبقى هناك طوال فترة الاحتفالات.

والأنبا إبرآم توفي في العاشر من يونيو عام 1914، وتحرص الكنيسة على الاحتفال بذكراه سنويا بإقامة قداسات يومية وعشيات تتخللها عظات يشارك فيها عدد من المطارنة والأساقفة، والتي اختفت هذا العام بسبب إجراءات مواجهة "كورونا".