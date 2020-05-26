أحمد العوضي عن منتقديه بسبب "عشماوي": أنا ناجح.. أرد ليه؟

اعتبر الفنان أحمد العوضي، الذي جسد شخصية الإرهابي هشام عشماوي، في مسلسل "الاختيار"، أن هذا الدور نقله كبيرة فى حياته بعد النجاح المصرى والعربى الكبير الذى حققه المسلسل.

وقال العوضي خلال لقائه مع الإعلامي وائل الإبراشي في برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية مصر الأولى: "الاختيار مش مسلسل عادى كونه وطني وحقق نجاحًا.. أنا نفسى ما كنتش متخيله.. وهو خطوة تعتبر الأهم فى حياتي.. وبالتأكيد ما بعده غير ما كان قبله".

وأضاف العوضى أنه درس شخصية الإرهابي الخائن هشام عشماوي، وجلس مع الضباط الذين عملوا معه الإرهابي فى الجيش قبل أن ينضم للجماعات الإرهابية.

وتابع: "وقفت على أبعاد شخصيته بعدما سمعت شهادة زملائه السابقين والخطابات والتحقيقات المسجلة له، وعرفت أنه كان شخص كشري وانطوائي، وهو مش شخص سوي على الإطلاق".

وأكد الفنان أحمد العوضى، أنه درس الشخصية بكل أبعادها حتى يؤديها بكل واقعية دون أي إضافات أو نقص، مؤكدًا أنه لم يرد على القلة التى انتقدته فى شخصية عشماوى بالمسلسل، "كونى أنا ناجح.. أرد ليه؟".